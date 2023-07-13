Вибухи лунають у Хмельницькій області: ворожий обстріл
13 липня 2023 01:17
оновлено: 01:40
Вибухи в Хмельницькій області. Ілюстративне фото: google.com
Вночі, 13 липня, вибухи пролунали в Хмельницькій області. Також в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Вибухи в Хмельницькій області 13 липня
Оновлено 01:17. У Хмельницькій області пролунали вибухи. Це підтвердили також у Хмельницькій ОВА.
Оновлено 01:37. Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога.
Нагадаємо, що вночі, 13 липня, в Україні оголошено повітряну тривогу. Наразі "почервоніли" майже всі області, є загроза атаки ракет типу "Калібр".
Також ми писали, що в Київській області вночі, 13 липня, лунають вибухи. Також в низці областей оголошено повітряну тривогу.