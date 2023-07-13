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Вибухи лунають у Хмельницькій області: ворожий обстріл

13 липня 2023 01:17
оновлено: 01:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Хмельницькій області 13 липня
Вибухи в Хмельницькій області. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 13 липня, вибухи пролунали в Хмельницькій області. Також в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Хмельницькій області 13 липня

Оновлено 01:17. У Хмельницькій області пролунали вибухи. Це підтвердили також у Хмельницькій ОВА.

Джерело: t.me/khmelnytskaODA 

Оновлено 01:37. Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вночі, 13 липня, в Україні оголошено повітряну тривогу. Наразі "почервоніли" майже всі області, є загроза атаки ракет типу "Калібр".

Також ми писали, що в Київській області вночі, 13 липня, лунають вибухи. Також в низці областей оголошено повітряну тривогу.

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