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Взрывы раздаются в Запорожье

15 июля 2023 01:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы раздаются в Запорожье
Взрывы раздаются в Запорожье
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 15 июля, в Запорожье раздаются взрывы. Также по Украине распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Запорожье ночью 15 июля

Мониторинговые каналы сообщают о двух мощных взрывах в городе. По предварительным данным, это работает украинская ПВО.

Местные власти просят всех находиться в укрытии и не снимать работу украинских защитников.

Воздушная тревога в Украине ночью 15 июля

Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Напомним, ночью 15 июля в Украине в нескольких областях объявлена воздушная тревога. Сообщается о мощных взрывах в Николаеве.

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