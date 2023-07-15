Взрывы раздаются в Запорожье
15 июля 2023 01:35
Взрывы раздаются в Запорожье
Ночью, 15 июля, в Запорожье раздаются взрывы. Также по Украине распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Взрывы в Запорожье ночью 15 июля
Мониторинговые каналы сообщают о двух мощных взрывах в городе. По предварительным данным, это работает украинская ПВО.
Местные власти просят всех находиться в укрытии и не снимать работу украинских защитников.
Воздушная тревога в Украине ночью 15 июля
Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Напомним, ночью 15 июля в Украине в нескольких областях объявлена воздушная тревога. Сообщается о мощных взрывах в Николаеве.