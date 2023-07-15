Взрывы раздаются в Запорожье

Ночью, 15 июля, в Запорожье раздаются взрывы. Также по Украине распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Запорожье ночью 15 июля

Мониторинговые каналы сообщают о двух мощных взрывах в городе. По предварительным данным, это работает украинская ПВО.

Местные власти просят всех находиться в укрытии и не снимать работу украинских защитников.

Воздушная тревога в Украине ночью 15 июля

Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Напомним, ночью 15 июля в Украине в нескольких областях объявлена воздушная тревога. Сообщается о мощных взрывах в Николаеве.