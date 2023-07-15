Вибухи лунають у Запоріжжі
15 липня 2023 01:35
Вибухи лунають у Запоріжжі. Фото ілюстративне: ДСНС
Вночі, 15 липня, у Запоріжжі лунають вибухи. Також Україною шириться повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Вибухи у Запоріжжі вночі 15 липня
Моніторингові канали повідомляють про два потужні вибухи у місті. За попередніми даними, це працює українська ППО.
Місцева влада просить усіх перебувати в укритті і не знімати роботу українських захисників.
Повітряна тривога в Україні вночі 15 липня
Мапа повітряних тривог виглядає наступним чином:
Нагадаємо, вночі 15 липня в Україні у кількох областях оголошена повітряна тривога. Повідомляється про потужні вибухи у Миколаєві.