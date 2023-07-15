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Вибухи лунають у Запоріжжі

15 липня 2023 01:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи лунають у Запоріжжі
Вибухи лунають у Запоріжжі. Фото ілюстративне: ДСНС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 15 липня, у Запоріжжі лунають вибухи. Також Україною шириться повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Запоріжжі вночі 15 липня

Моніторингові канали повідомляють про два потужні вибухи у місті. За попередніми даними, це працює українська ППО.

Місцева влада просить усіх перебувати в укритті і не знімати роботу українських захисників.

Повітряна тривога в Україні вночі 15 липня

Мапа повітряних тривог виглядає наступним чином:

Нагадаємо, вночі 15 липня в Україні у кількох областях оголошена повітряна тривога. Повідомляється про потужні вибухи у Миколаєві. 

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