Вибухи лунають у Запоріжжі. Фото ілюстративне: ДСНС

Вночі, 15 липня, у Запоріжжі лунають вибухи. Також Україною шириться повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Вибухи у Запоріжжі вночі 15 липня

Моніторингові канали повідомляють про два потужні вибухи у місті. За попередніми даними, це працює українська ППО.

Місцева влада просить усіх перебувати в укритті і не знімати роботу українських захисників.

Повітряна тривога в Україні вночі 15 липня

Мапа повітряних тривог виглядає наступним чином:

Нагадаємо, вночі 15 липня в Україні у кількох областях оголошена повітряна тривога. Повідомляється про потужні вибухи у Миколаєві.