Взрывы на Днепропетровщине

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Сегодня ночью, 30 мая, в Украине была объявлена воздушная тревога. Раздаются взрывы в Днепропетровской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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00:52 . Взрывы в Днепропетровской области.

00:54 . В Николаевской области работает ПВО.

На юге Украины в нескольких областях продолжается воздушная тревога. Находитесь в укрытии до отбоя.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

01:05. "Движение БпЛА со стороны Азовского моря на Северо-Запад" , - сообщают мониторинговые каналы.

01:40. ГСЧС призывает быть осторожными.

Так выглядит карта воздушных тревог по состоянию на данный момент. Объявлена тревога в Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

01:44. Отбой в Херсонской и Николаевской областях.

Сообщают об угрозе применения беспилотников типа "Shahed-136" для Киевщины.