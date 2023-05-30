Взрывы на Днепропетровщине
Сегодня ночью, 30 мая, в Украине была объявлена воздушная тревога. Раздаются взрывы в Днепропетровской области.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
00:52 . Взрывы в Днепропетровской области.
00:54 . В Николаевской области работает ПВО.
На юге Украины в нескольких областях продолжается воздушная тревога. Находитесь в укрытии до отбоя.
01:05. "Движение БпЛА со стороны Азовского моря на Северо-Запад" , - сообщают мониторинговые каналы.
01:40. ГСЧС призывает быть осторожными.
Так выглядит карта воздушных тревог по состоянию на данный момент. Объявлена тревога в Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.
01:44. Отбой в Херсонской и Николаевской областях.
Сообщают об угрозе применения беспилотников типа "Shahed-136" для Киевщины.