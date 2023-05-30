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Взрывы на Днепропетровщине

30 мая 2023 00:54
обновлено: 01:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы на Днепропетровщине
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4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня ночью, 30 мая, в Украине была объявлена воздушная тревога. Раздаются взрывы в Днепропетровской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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00:52 . Взрывы в Днепропетровской области.

00:54 . В Николаевской области работает ПВО.

На юге Украины в нескольких областях продолжается воздушная тревога. Находитесь в укрытии до отбоя.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

01:05. "Движение БпЛА со стороны Азовского моря на Северо-Запад" , - сообщают мониторинговые каналы.

01:40. ГСЧС призывает быть осторожными.

Так выглядит карта воздушных тревог по состоянию на данный момент. Объявлена тревога в Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

01:44. Отбой в Херсонской и Николаевской областях.

Сообщают об угрозе применения беспилотников типа "Shahed-136" для Киевщины.

 

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