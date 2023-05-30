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Сьогодні вночі, 30 травня, в Україні оголосили повітряну тривогу. Лунають вибухи в Дніпропетровській області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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00:52. Вибухи на Дніпропетровщині.

00:54. На Миколаївщині працює ППО.

Наразі на півдні України в кількох областях триває повітряна тривога. Перебувайте в укритті до відбою.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

01:05. "Рух БпЛА з боку Азовського моря на Північний Захід", — повідомляють моніторингові канали.

01:40. ДСНС закликає бути обережними.

Такий вигляд має карта повітряних тривог станом на зараз. Оголошено тривогу в Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

01:44. Відбій у Херсонській і Миколаївській областях.

Натомість повідомляють про загрозу застосування безпілотників типу "Shahed-136" для Київщини.