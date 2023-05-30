Вибухи на Дніпропетровщині
Сьогодні вночі, 30 травня, в Україні оголосили повітряну тривогу. Лунають вибухи в Дніпропетровській області.
Про це повідомляють моніторингові канали.
00:52. Вибухи на Дніпропетровщині.
00:54. На Миколаївщині працює ППО.
Наразі на півдні України в кількох областях триває повітряна тривога. Перебувайте в укритті до відбою.
01:05. "Рух БпЛА з боку Азовського моря на Північний Захід", — повідомляють моніторингові канали.
01:40. ДСНС закликає бути обережними.
Такий вигляд має карта повітряних тривог станом на зараз. Оголошено тривогу в Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.
01:44. Відбій у Херсонській і Миколаївській областях.
Натомість повідомляють про загрозу застосування безпілотників типу "Shahed-136" для Київщини.