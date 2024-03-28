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Взрывы на Днепропетровщине — враг обстрелял регион из разного вооружения, есть раненые

28 марта 2024 09:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Взрывы на Днепропетровщине — враг обстрелял регион из разного вооружения, есть раненые
Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики не прекращают террор Никопольщины в Днепропетровской области. Вечером и этой ночью под прицелом врага были Покровская и Марганецкая громады, а также Никополь. В результате обстрелов известно о двух раненых.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в четверг, 28 марта. 

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Последствия российских обстрелов Никопольщины

Отмечается, что враг обстреливал Никопольщину из разного вооружения: четыре раза попали из тяжелой артиллерии, а также дроном-камикадзе.

В результате атаки осколочные ранения получили 65-летний мужчина и 53-летняя женщина. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Кроме того, российские обстрелы повредили гостиницу и четыре частных дома, разрушено хозяйственное сооружение, еще два изуродованы. Также разбито авто и повреждена линия электропередач.

Обстрелы Днепропетровщины
Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак\Telegram
Обстрелы Днепропетровщины
Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак\Telegram
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Последствия обстрелов. Фото: скриншот

Напомним, этой ночью оккупационная армия нанесла ракетно-авиационный удар по Украине, а также выпустили дроны типа Shahed. Силы противовоздушной обороны провели успешную работу и уничтожили 26 воздушных целей.

В частности, российские захватчики в ночь на 28 марта атаковали Киевский район Харькова. Под ударом оказались ресторан и жилые дома.

Кроме того, враг атаковал Запорожье беспилотниками. Вражеские обстрелы повредили большое количество частных домов, также два человека получили травмы.

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