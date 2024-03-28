Вибухи на Дніпропетровщині — ворог обстріляв регіон з різного озброєння, є поранені

Наслідки обстрілів. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Російські загарбники не припиняють терор Нікопольщини у Дніпропетровській області. Увечері та цієї ночі під прицілом ворога були Покровська та Марганецька громади, а також сам Нікополь. Внаслідок обстрілів відомо про двох поранених.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у четвер, 28 березня.

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Наслідки російських обстрілів Нікопольщини

Зазначається, що ворог обстрілював Нікопольщину з різного озброєння: чотири рази поціли з важкої артилерії, а також дроном-камікадзе.

Внаслідок атаки осколкові поранення отримали 65-річний чоловік та 53-річна жінка. Потерпілих госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Крім того, російські обстріли пошкодили готель та чотири приватні будинки, зруйнована господарська споруда, ще дві понівечені. Також побите авто та пошкоджена лінія електропередач.

Наслідки обстрілів. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Наслідки обстрілів. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Наслідки обстрілів. Фото: скриншот

Нагадаємо, цієї ночі окупаційна армія завдала ракетно-авіаційного удару по Україні, а також випустили дрони типу Shahed. Сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та знищили 26 повітряних цілей.

Зокрема, російські загарбники уночі 28 березня атакували Київський район Харкова. Під ударом опинилися ресторан та житлові будинки.

Крім того, ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Ворожий обстріл пошкодив велику кількість приватних будинків, також дві людини отримали травми.