Вибухи на Хмельниччині — що відомо
26 апреля 2024 23:35
Фото ілюстративне
Про вибухи у Хмельницькій області сьогодні, 26 квітня, повідомляють соцмережі. Раніше Повітряні сили попередили про загрозу ракетних ударів в регіоні.
Про небезпеки також інформує онлайн-карта повітряних тривог в Україні. "Почервоніли" області країни.
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Про рух ворожих ракет у напрямку Хмельниччини військові Повітряних сил повідомили о 23:11.
З 23:25 про вибухи в області пише телеграм-канал "Труха/Хмельницький"
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