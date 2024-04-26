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Вибухи на Хмельниччині — що відомо

26 апреля 2024 23:35
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Вибухи у Хмельницькій області сьогодні 26 квітня
Фото ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Про вибухи у Хмельницькій області сьогодні, 26 квітня, повідомляють соцмережі. Раніше Повітряні сили попередили про загрозу ракетних ударів в регіоні. 

Про небезпеки також інформує онлайн-карта повітряних тривог в Україні. "Почервоніли" області країни.  

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Карта повітряних тривог в Україні 26 квітня. Фото: alerts.in.ua

Вибухи у Хмельницькій області

Про рух ворожих ракет у напрямку Хмельниччини військові Повітряних сил повідомили о 23:11. 

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З 23:25 про вибухи в області пише телеграм-канал "Труха/Хмельницький"

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Скриншот з Telegram/ Труха/Хмельницький

Новина доповнюється. 

 

взрыв
Хмельницкая область
воздушная тревога

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