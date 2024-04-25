Взрывы на Николаевщине — враг целил по частным домам и опорам ЛЭП

Последствия российских обстрелов. Иллюстративное фото: Национальная полиция Украины

В ночь на 25 апреля враг обстрелял из артиллерии Николаевскую область. Повреждены частные дома и опора линии электропередачи.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской ОГА в Telegram в четверг, 25 апреля.

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Обстрел Николаевщины 25 апреля

В 01:58 и 2:15 россияне атаковали Куцурубскую общину, в результате чего в селе Дмитровка были повреждены частные жилые дома и опора линии электропередачи. Жертв и пострадавших среди гражданского населения не зафиксированы.

Пост Николаевской ОГА. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты атаковали Черкасскую область под утро, 25 апреля. Обломки сбитой воздушной цели повредили объект критической инфраструктуры.

Ранее мы писали, что в результате ракетного удара по Харькову в ночь на 24 апреля пострадали шесть человек.