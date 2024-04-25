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Вибухи на Миколаївщині — ворог цілив по приватних будинках і опорах ЛЕП

25 квітня 2024 08:49
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Вибухи на Миколаївщині — ворог цілив по приватних будинках і опорах ЛЕП
Наслідки російських обстрілів. Ілюстративне фото: Національна поліція України
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У ніч на 25 квітня ворог обстріляв з артилерії Миколаївську область. Пошкоджено приватні будинки та опору лінії електропередачі.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОДА у Telegram у четвер, 25 квітня.

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О 01:58 та 02:15 росіяни атакували Куцурубську громаду, в результаті чого у селі Дмитрівка були пошкоджені приватні житлові будинки та опора лінії електропередачі. Жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. 

Допис Миколаївської ОДА. Фото: скриншот
Допис Миколаївської ОДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти атакували Черкаську область під ранок, 25 квітня. Уламки збитої повітряної цілі пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.

Раніше ми писали, що в результаті ракетного удару по Харкову у ніч проти 24 квітня постраждали шестеро осіб. 

росія
електроенергія
обстріли
Миколаївська область
війна в Україні

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