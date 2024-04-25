Вибухи на Миколаївщині — ворог цілив по приватних будинках і опорах ЛЕП

Наслідки російських обстрілів. Ілюстративне фото: Національна поліція України

У ніч на 25 квітня ворог обстріляв з артилерії Миколаївську область. Пошкоджено приватні будинки та опору лінії електропередачі.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОДА у Telegram у четвер, 25 квітня.

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О 01:58 та 02:15 росіяни атакували Куцурубську громаду, в результаті чого у селі Дмитрівка були пошкоджені приватні житлові будинки та опора лінії електропередачі. Жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Допис Миколаївської ОДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти атакували Черкаську область під ранок, 25 квітня. Уламки збитої повітряної цілі пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.

Раніше ми писали, що в результаті ракетного удару по Харкову у ніч проти 24 квітня постраждали шестеро осіб.