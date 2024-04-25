Вибухи на Миколаївщині — ворог цілив по приватних будинках і опорах ЛЕП
У ніч на 25 квітня ворог обстріляв з артилерії Миколаївську область. Пошкоджено приватні будинки та опору лінії електропередачі.
Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОДА у Telegram у четвер, 25 квітня.
Обстріл Миколаївщини 25 квітня
О 01:58 та 02:15 росіяни атакували Куцурубську громаду, в результаті чого у селі Дмитрівка були пошкоджені приватні житлові будинки та опора лінії електропередачі. Жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
Нагадаємо, окупанти атакували Черкаську область під ранок, 25 квітня. Уламки збитої повітряної цілі пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.
Раніше ми писали, що в результаті ракетного удару по Харкову у ніч проти 24 квітня постраждали шестеро осіб.
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