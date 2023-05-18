Воздушная тревога продолжается: Взрывы в Полтавской и Винницкой областях
18 мая 2023 04:26
обновлено: 04:37
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На фоне продолжающегося уже немалое время воздушной тревоги отмечается, что на Полтавщине раздаются взрывы. Предварительно работает ПВО.
Об этом сообщают мониторинговые СМИ.
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