Воздушная тревога продолжается: Взрывы в Полтавской и Винницкой областях

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На фоне продолжающегося уже немалое время воздушной тревоги отмечается, что на Полтавщине раздаются взрывы. Предварительно работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые СМИ.

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