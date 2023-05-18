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Воздушная тревога продолжается: Взрывы в Полтавской и Винницкой областях

18 мая 2023 04:26
обновлено: 04:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога продолжается: Взрывы в Полтавской и Винницкой областях
Срочная новость
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На фоне продолжающегося уже немалое время воздушной тревоги отмечается, что на Полтавщине раздаются взрывы. Предварительно работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые СМИ.

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04:34 . Сообщается о ракетной опасности в Киевской области.

04:36 . Взрывы в Винницкой области. Предварительно работает ПВО.

 

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