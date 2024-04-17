Взрывы на военном аэродроме в Джанкое — зафиксировали шесть очагов пожаров

Взрывы в Джанкое 17 апреля. Фото: скриншот с видео

Во временно оккупированном Джанкое в ночь на 17 апреля раздались громкие взрывы на территории военного аэродрома. На месте зафиксировали шесть очагов мощных пожаров.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Что известно о пожаре в Джанкое 17 апреля

Отмечается, что на военном аэродроме в Джанкое шесть очагов мощных пожаров. Их зафиксировал спутник, сообщает "Крымский ветер". Кроме ударных вертолетов, на аэродроме еще якобы базировались пусковые установки С-300/С-400.

"Мониторинговая группа "Крымского ветра" перенесла точки пожаров на Джанкойском аэродроме на карту Google. Следует отметить, что спутник часто показывает не места взрывов, а вторичные пожары от разброса горящих обломков", — говорится в сообщении.

Очаги пожаров в Джанкое на карте. Фото: t.me/Crimeanwind

Там также добавили, что следует учитывать неточность определения спутником координат пожаров до нескольких десятков метров.

"Сразу несколько громких взрывов было слышно около 4 часов утра, первый примерно в 3:40. После этого, по словам очевидцев, в районе аэродрома начался пожар", — сообщают местные жители.

Пока о причинах и последствиях нескольких взрывов в Джанкое ничего не известно.

Напомним, сегодня ночью на военном аэродроме в Джанкое раздались мощные взрывы, повлекшие пожар. Там дислоцируется 39 вертолетный полк и три авиационных эскадрильи.

Кроме того, 15 апреля во временно оккупированном Крыму произошел ракетный удар. В результате обстрела был поражен командный пункт, где находились высокопоставленные российские офицеры.