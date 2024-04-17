Вибухи на військовому аеродромі в Джанкої — зафіксували шість осередків пожеж
У тимчасово окупованому Джанкої у ніч проти 17 квітня пролунали гучні вибухи на території військового аеродрому. На місці зафіксували шість осередків потужних пожеж.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Що відомо про пожежу в Джанкої 17 квітня
Зазначається, що на військовому аеродромі в Джанкої — шість осередків потужних пожеж. Їх зафіксував супутник, повідомляє "Крымский ветер". Окрім ударних вертольотів, на летовищі ще нібито базувалися пускові установки С-300/С-400.
"Моніторингова група "Кримського вітру" перенесла точки пожеж на Джанкойському аеродромі на карту Google. Варто зазначити, що супутник часто показує не місця вибухів, а вторинні пожежі від розкиду палаючих уламків", — йдеться у повідомленні.
Там також додали, що варто враховувати неточність визначення супутником координат пожеж — до кількох десятків метрів.
"Одразу кілька гучних вибухів було чути близько 4 години ранку, перший приблизно о 3:40. Після цього, за словами очевидців, у районі аеродрому почалася пожежа", — повідомляють місцеві.
Наразі про причини та наслідки кількох вибухів у Джанкої нічого не відомо.
Нагадаємо, сьогодні вночі на військовому аеродромі в Джанкої пролунали потужні вибухи, що призвели до пожежі. Там дислокується 39 вертолітний полк та три авіаційні ескадрильї.
Крім того, 15 квітня в тимчасово окупованому Криму стався ракетний удар. Внаслідок обстрілу було уражено командний пункт, де перебували високопоставлені російські офіцери.
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