Взрывы в Чернигове: Зеленский показал жуткие кадры с места "прилета"

Место "прилета" в Чернигове. Фото: скриншот

В субботу 19 августа в Чернигове прозвучали взрывы. Президент Украины Владимир Зеленский вскоре показал место прилета.

Соответствующее видео Зеленский опубликовал в соцсетях.

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Утром 19 августа российский противник атаковал Чернигов. В городе прозвучал мощный взрыв.

По словам Зеленского, атака пришлась на площадь политеха, театр. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Президент Украины уточнил, что все специальные службы работают на месте и всем оказывается необходимая помощь.

"Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и утрат. Есть погибшие, раненые. Мои соболезнования потерявшим родных… Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто нужен", — указал Зеленский.



Издание "Супільне" также обнародовало место "прилета" в Чернигове, который произошел сегодня.

Напомним, что утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Также мы сообщали, что19 августа в Киеве были слышны мощные взрывы. Воздушную тревогу в столице не объявляли.