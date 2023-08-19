Вибухи у Чернігові: Зеленський показав моторошні кадри з місця "прильоту"

Місце "прильоту" у Чернігові. Фото: скриншот

У суботу, 19 серпня, у Чернігові пролунали вибухи. Президент України Володимир Зеленський невдовзі показав місце прильоту.

Відповідне відео Зеленський опублікував у соцмережах.

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Вранці 19 серпня російський противник атакував Чернігів. У місті пролунав сильний вибух.

За словами Зеленського, атака припала на площу політеху, театр. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Президент України уточнив, що всі спеціальні служби працюють на місці та всім надається необхідна допомога.

"Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних... Усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики. Кожен, хто потрібен", — зазначив Зеленський.

Видання "Супільне" також оприлюднило місце "прильоту" у Чернігові, що відбувся сьогодні.

Нагадаємо, що вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Також ми повідомляли, що 19 серпня у Києві було чути потужні вибухи. Повітряну тривогу в столиці не оголошували.