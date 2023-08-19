Вибухи у Чернігові: Зеленський показав моторошні кадри з місця "прильоту"
У суботу, 19 серпня, у Чернігові пролунали вибухи. Президент України Володимир Зеленський невдовзі показав місце прильоту.
Відповідне відео Зеленський опублікував у соцмережах.
Що відомо про приліт у Чернігові
Вранці 19 серпня російський противник атакував Чернігів. У місті пролунав сильний вибух.
За словами Зеленського, атака припала на площу політеху, театр. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
Президент України уточнив, що всі спеціальні служби працюють на місці та всім надається необхідна допомога.
"Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних... Усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики. Кожен, хто потрібен", — зазначив Зеленський.
Видання "Супільне" також оприлюднило місце "прильоту" у Чернігові, що відбувся сьогодні.
Нагадаємо, що вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Також ми повідомляли, що 19 серпня у Києві було чути потужні вибухи. Повітряну тривогу в столиці не оголошували.