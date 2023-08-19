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В Чернигове прогремел взрыв: враг нанес ракетный удар

19 августа 2023 11:36
обновлено: 11:45
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрывы в Чернигове 19 августа: ракетная атака на регион
В Украине объявлена воздушная тревога
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Отметим, в настоящее время в Киеве и северных областях Украины объявлена воздушная тревога.

Командование Воздушных сил ВСУ предупреждает о ракетной угрозе.

Информацию о взрыве в Чернигове подтвердил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус. По его словам, предварительно известно, что по центру города враг нанес удар баллистической ракетой.

"Суспільне" сообщает, что в результате ракетного удара по Чернигову есть погибшие и раненые.

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