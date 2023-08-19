Взрывы в Чернигове 19 августа: ракетная атака на регион

В Чернигове прогремел взрыв: враг нанес ракетный удар
19 августа 2023 11:36
обновлено: 11:45
В Украине объявлена воздушная тревога
Утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ.
Читайте также:
Ракетная угроза в Украине
Отметим, в настоящее время в Киеве и северных областях Украины объявлена воздушная тревога.
Командование Воздушных сил ВСУ предупреждает о ракетной угрозе.
Информацию о взрыве в Чернигове подтвердил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус. По его словам, предварительно известно, что по центру города враг нанес удар баллистической ракетой.
"Суспільне" сообщает, что в результате ракетного удара по Чернигову есть погибшие и раненые.
Новость дополняется...