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Взрывы в Калужской и Тульской областях: подробности

25 августа 2023 01:40
обновлено: 02:11
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Калузькій і Тульській областях 25 серпня: подробиці
Взрывы в Калужской и Тульской областях: подробности
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Калужской и Тульской областях РФ в ночь на 25 августа прогремела серия взрывов, московские аэропорты приостановили работу. Российское министерство обороны заявило о якобы ракетной атаке по объектам на территории РФ.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Калужской и Тульской областях ночью 25 августа

Отмечается, что местные жители Тульской и Калужской областей сообщают о звуках взрывов и работе ПВО.

В частности, жители Калужской области утверждают, что в городах Обнинск и Малоярославец слышали по меньшей мере 3 — 4 звука взрывов.

В то же время, "ТАСС" сообщил со ссылкой на авиаслужбы, что московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково" временно закрыты на прием и вылет самолетов.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200", — заявили в российском Министерстве обороны.

Напомним, ночью 25 августа, в Украине объявили об активности российской авиации и угрозе применения баллистики. Воздушная тревога охватила несколько областей Украины. Сразу начала поступать информация о взрывах в Одесской области.

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