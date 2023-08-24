Повітряна тривога вночі 25 серпня: чим атакує ворог

Повітряна тривога шириться Україною: в Одесі лунають вибухи
Вночі 25 серпня, в Україні оголосили про активність російської авіації та загрозу застосування балістики. Повітряна тривога охопила кілька областей України. Відразу почала надходити інформація про вибухи в Одеській області.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога в Україні вночі 25 серпня
Моніторингові канали повідомляють, що на півдні країни існує ракетна небезпека.
Вибухи в Одеській області
Повідомляється, що лунають вибухи в Одеській області. Гучно у Чорноморську. Місцева влада просить не знімати роботу ППО.
23:40:
Почали оголошувати відбої повітряної тривоги по областях.
Мапа повітряних тривог нині така:
Нагадаємо, 24 серпня, вдень, по всій території України оголошували повітряну тривогу. Людей попередили про ракетну небезпеку. Було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Також ми писали, що вночі 24 серпня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по місту ракетами.