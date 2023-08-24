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Повітряна тривога шириться Україною: в Одесі лунають вибухи

24 серпня 2023 23:30
оновлено: 23:40
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Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога вночі 25 серпня: чим атакує ворог
Пуски ворожих ракет. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі 25 серпня, в Україні оголосили про активність російської авіації та загрозу застосування балістики. Повітряна тривога охопила кілька областей України. Відразу почала надходити інформація про вибухи в Одеській області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні вночі 25 серпня

Моніторингові канали повідомляють, що на півдні країни існує ракетна небезпека. 

Вибухи в Одеській області

Повідомляється, що лунають вибухи в Одеській області. Гучно у Чорноморську. Місцева влада просить не знімати роботу ППО.

23:40:

Почали оголошувати відбої повітряної тривоги по областях.

Мапа повітряних тривог нині така:

Нагадаємо, 24 серпня, вдень, по всій території України оголошували повітряну тривогу. Людей попередили про ракетну небезпеку. Було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Також ми писали, що вночі 24 серпня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по місту ракетами.

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