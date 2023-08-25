Вибухи у Калузькій і Тульській областях 25 серпня: подробиці

Вибухи у Калузькій та Тульській областях: подробиці

У Калузькій і Тульській областях РФ вночі 25 серпня прогриміла серія вибухів, московські аеропорти призупинили роботу. Російське міністерство оборони заявило про нібито ракетну атаку по об'єктах на території РФ.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Калузькій і Тульській областях вночі 25 серпня

Зазначається, що місцеві жителі Тульської і Калузької областей повідомляють про звуки вибухів і роботу ППО.

Зокрема, мешканці Калузької області сверджують, що у містах Обнінськ та Малоярославець чули щонайменще 3-4 звуки вибухів.

Водночас "ТАСС" повідомив з посиланням на авіаслужби, що московські аеропорти "Домодєдово" і "Внуково" тимчасово закриті на приймання і виліт літаків.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичні атаки по цивільних об'єктах на території Російської Федерації ракетою доопрацьованого комплексу ППО С-200", — заявили у російському Міністерстві оборони.

Нагадаємо, вночі 25 серпня, в Україні оголосили про активність російської авіації та загрозу застосування балістики. Повітряна тривога охопила кілька областей України. Відразу почала надходити інформація про вибухи в Одеській області.