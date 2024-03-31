Взрывы в Харькове — мэр города заявил о попадании

Взрыв в ночном городе. Фото иллюстративное: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах в городе. Место попадания управляемой российской авиабомбы устанавливается.

Об этом он заявил в своем блоге в Тelegram.

Читайте также:

Терехов подтвердил попадание в Харькове

"Предварительно прилет в город. Где именно - сейчас выясняем. Просьба ко всем горожанам находиться в безопасных местах", — срочно призвал горожан.

Источник: Telegram

Авиаудары по Харькову — последние события

Напомним, незадолго до этого тактическая авиация Воздушно-космических сил России осуществила запуск корректируемых авиабомб КАБ-1500, в результате чего воздушная тревога была объявлена для Харьковской области.

Взрывы в городе звучали и сегодня днем, о чем информировал председатель ХОГА Олег Синегубов.

В то же время вчера российские самолеты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова той же корректируемой авиабомбой.