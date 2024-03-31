Взрывы в Харькове — мэр города заявил о попадании
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах в городе. Место попадания управляемой российской авиабомбы устанавливается.
Об этом он заявил в своем блоге в Тelegram.
Терехов подтвердил попадание в Харькове
"Предварительно прилет в город. Где именно - сейчас выясняем. Просьба ко всем горожанам находиться в безопасных местах", — срочно призвал горожан.
Авиаудары по Харькову — последние события
Напомним, незадолго до этого тактическая авиация Воздушно-космических сил России осуществила запуск корректируемых авиабомб КАБ-1500, в результате чего воздушная тревога была объявлена для Харьковской области.
Взрывы в городе звучали и сегодня днем, о чем информировал председатель ХОГА Олег Синегубов.
В то же время вчера российские самолеты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова той же корректируемой авиабомбой.
Читайте Новини.LIVE!