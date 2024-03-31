Вибухи у Харкові — мер міста заявив про влучання
Мер Харкова Ігор Терехов заявив про вибухи у місті. Місце влучання керованої російської авіабомби наразі встановлюється.
Про це він заявив у своєму блозі в Тelegram.
Терехов підтвердив влучання у Харкові
"Попередньо приліт у місто. Де саме — зараз зʼясовуємо. Прохання до всіх містян знаходитися у безпечних місцях", — терміново закликав містян міський голова.
Авіаудари по Харкову — останні події
Нагадаємо, незадовго до цього тактична авіація Повітряно-космічних сил Росії здійснила запуск керованих авіабомб КАБ-1500, в результаті чого повітряну тривогу було оголошено для Харківської області.
Вибухи у місті лунали й сьогодні вдень, про що інформував голова ХОДА Олег Синєгубов.
Водночас вчора російські літаки вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова керованою авіабомбою.
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