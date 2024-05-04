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Наслідки вибухів у Харкові — троє поранених, серед них дитина

4 мая 2024 01:55
обновлено: 01:55
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Вибухи у Харкові вночі 4 травня
Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС у Харківській обл.
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Про вибухи у Харкові вночі 4 травня повідомляють моніторингові телеграм-канали. Мер Харкова Ігор Терехов написав, що місто перебуває під ворожим ударом. 

Про рух ворожих дронів у небі над Україною раніше інформували Повітряні сили ЗСУ. 

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Вибухи в Харкові 4 травня 

О 01:00 Терехов написав у Telegram, що місто під ворожим ударом і закликав харків'ян бути обережними.

Повідомлення про вибухи у Харкові вночі 4 травня
Скриншот з Telegram/Ігор Терехов

О 01:10 місцеві телеграм-канали почали повідомляти про звуки вибухів.

Повідомлення про вибухи в Харкові вночі 4 травня
Скриншот з Telegram/Х***вий Харків

О 01:34 мер Харкова заявив про два удари по місту. 

Удари по Харкову вночі 4 травня
Скриншот з Telegram/Ігор Терехов

О  01:51 Терехов повідомив про трьох постраждалих внаслідок вибуху, серед них одна дитина. 

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Скриншот з Telegram/Ігор Терехов

Новина доповнюється. 

Харьков
взрыв
воздушная тревога

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