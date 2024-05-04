Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС у Харківській обл.

Про вибухи у Харкові вночі 4 травня повідомляють моніторингові телеграм-канали. Мер Харкова Ігор Терехов написав, що місто перебуває під ворожим ударом.

Про рух ворожих дронів у небі над Україною раніше інформували Повітряні сили ЗСУ.

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Вибухи в Харкові 4 травня

О 01:00 Терехов написав у Telegram, що місто під ворожим ударом і закликав харків'ян бути обережними.

Скриншот з Telegram/Ігор Терехов

О 01:10 місцеві телеграм-канали почали повідомляти про звуки вибухів.

Скриншот з Telegram/Х***вий Харків

О 01:34 мер Харкова заявив про два удари по місту.

Скриншот з Telegram/Ігор Терехов

О 01:51 Терехов повідомив про трьох постраждалих внаслідок вибуху, серед них одна дитина.

Скриншот з Telegram/Ігор Терехов

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