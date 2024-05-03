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Повітряна тривога в Україні — МіГ-31 знову в небі

3 травня 2024 21:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Повітряна тривога в Україні — МіГ-31 знову в небі
Нічний зліт МіГ-31 на форсажі. Фото з відкритих джерел
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Україною знову шириться повітряна тривога. З аеродрому "Саваслейка" вчетверте злетів винищувач-перехоплювач МіГ-31. 

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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Скриншот допису ПС ЗСУ

Машина вчергове злетіла з нижньогородської авіабази ПКС РФ "Саваслейка", де базується ескадрилья таких машин.

Наголосимо, що МіГ-31 — один з найстаріших та водночас найшвидших винищувачів Повітряно-космічних сил Росії. Він розвиває швидкість до 3000 км/год. і здатен нести аеробалістичні ракети "Кинджал". 

Станом на 21:55, карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

повітряна тривога по україні
Карта тривог. Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що через повітряну присутність винищувача в Україні декілька разів поспіль лунали сирени: небезпека зберігалася вдень,  ввечері та в переднічний час п'ятниці, 3 травня. 

Гучномовці оголошували тривогу й вночі: прифронтовим та прикордонним з Росією регіонам загрожувало застосування керованих авіабомб

літак
Україна
повітряна тривога
винищувач
війна в Україні

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