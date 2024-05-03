Повітряна тривога в Україні — МіГ-31 знову в небі
Україною знову шириться повітряна тривога. З аеродрому "Саваслейка" вчетверте злетів винищувач-перехоплювач МіГ-31.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Машина вчергове злетіла з нижньогородської авіабази ПКС РФ "Саваслейка", де базується ескадрилья таких машин.
Наголосимо, що МіГ-31 — один з найстаріших та водночас найшвидших винищувачів Повітряно-космічних сил Росії. Він розвиває швидкість до 3000 км/год. і здатен нести аеробалістичні ракети "Кинджал".
Станом на 21:55, карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Нагадаємо, що через повітряну присутність винищувача в Україні декілька разів поспіль лунали сирени: небезпека зберігалася вдень, ввечері та в переднічний час п'ятниці, 3 травня.
Гучномовці оголошували тривогу й вночі: прифронтовим та прикордонним з Росією регіонам загрожувало застосування керованих авіабомб.
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