Вибухи у Кривому Росі вночі 7 липня: загроза безпілотників

Сбитый беспилотник. Фото: Командование "Север"

Ночью, 7 июля, в Кривом Роге раздались мощные взрывы. Также в большинстве областей Украины до сих пор доносится воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Кривом Роге ночью 7 июля

Местные каналы сообщают о мощных взрывах. Предварительно они прозвучали за городом.

Сообщается, что это работает ПВО.

Напомним, ночью, 7 июля, в большинстве областей Украины звучала воздушная тревога. Местные паблики сообщали о взрывах в Кривом Роге, Одесской и Днепропетровской областях. Воздушные силы предупреждали, что ночью возможны три атаки "шахедов".