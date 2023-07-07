Вибухи у Кривому Росі вночі 7 липня: загроза безпілотників

Взрывы в Кривом Роге: атака БпЛА
7 июля 2023 03:06
Сбитый беспилотник. Фото: Командование "Север"
Ночью, 7 июля, в Кривом Роге раздались мощные взрывы. Также в большинстве областей Украины до сих пор доносится воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Взрывы в Кривом Роге ночью 7 июля
Местные каналы сообщают о мощных взрывах. Предварительно они прозвучали за городом.
Сообщается, что это работает ПВО.
Напомним, ночью, 7 июля, в большинстве областей Украины звучала воздушная тревога. Местные паблики сообщали о взрывах в Кривом Роге, Одесской и Днепропетровской областях. Воздушные силы предупреждали, что ночью возможны три атаки "шахедов".