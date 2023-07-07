Вибухи у Кривому Росі вночі 7 липня: загроза безпілотників

Вибухи у Кривому Розі: атака БпЛА
7 липня 2023 03:06
Збитий безпілотник. Фото: Командування "Північ"
Вночі, 7 липня, у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Також у більшості областей України досі лунає повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Читайте також:
Вибухи у Кривому Розі вночі 7 липня
Місцеві канали повідомляють про потужні вибухи. Попередньо, вони пролунали за містом.
Повідомляється, що це працює ППО.
Нагадаємо, вночі, 7 липня, у більшості областей України лунала повітряна тривога. Місцеві пабліки повідомляли про вибухи у Кривому Розі, Одеській та Дніпропетровській областях. Повітряні сили попереджали, що вночі можливі три атаки "шахедів".