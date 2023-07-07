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Вибухи у Кривому Розі: атака БпЛА

7 липня 2023 03:06
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Кривому Росі вночі 7 липня: загроза безпілотників
Збитий безпілотник. Фото: Командування "Північ"
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 7 липня, у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Також у більшості областей України досі лунає повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Кривому Розі вночі 7 липня

Місцеві канали повідомляють про потужні вибухи. Попередньо, вони пролунали за містом.

Повідомляється, що це працює ППО.

Нагадаємо, вночі, 7 липня, у більшості областей України лунала повітряна тривога. Місцеві пабліки повідомляли про вибухи у Кривому Розі, Одеській та Дніпропетровській областях. Повітряні сили попереджали, що вночі можливі три атаки "шахедів".

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