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Взрывы в Запорожье: чем атакует враг

23 июля 2023 02:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Запорожье ночью 23 июля
Взрывы в Запорожье. Фото: ГСЧС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 23 июля, в Запорожье раздаются взрывы. Предварительно, в регионе работает ПВО. В Одессе также гремели взрывы. Мы собрали всю информацию на данный момент.

О взрывах в Запорожье сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Запорожье ночью 23 июля

Мониторинговые каналы 02:30 сообщили о взрывах в Запорожской области. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Воздушная тревога в Украине ночью 23 июля

Карта воздушных тревог в Украине сейчас выглядит следующим образом.

Напомним, на боевом рейде в Черном море находится 10 вражеских кораблей, среди которых есть и большие десантные. Однако ракетоносители остались в бухтах временно оккупированного Севастополя.

Мы писали, что военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются каждый день. Об этом рассказал заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

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