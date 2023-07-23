Взрывы в Запорожье: чем атакует враг
Ночью, 23 июля, в Запорожье раздаются взрывы. Предварительно, в регионе работает ПВО. В Одессе также гремели взрывы. Мы собрали всю информацию на данный момент.
О взрывах в Запорожье сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Запорожье ночью 23 июля
Мониторинговые каналы 02:30 сообщили о взрывах в Запорожской области. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Воздушная тревога в Украине ночью 23 июля
Карта воздушных тревог в Украине сейчас выглядит следующим образом.
Напомним, на боевом рейде в Черном море находится 10 вражеских кораблей, среди которых есть и большие десантные. Однако ракетоносители остались в бухтах временно оккупированного Севастополя.
Мы писали, что военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются каждый день. Об этом рассказал заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.