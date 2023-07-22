Вся ініціатива на фронті перейшла на сторону України, — Міноборони

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов. Фото: скриншот з відео

Військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України. Бійці Збройних сил України просуваються щодня.

Про це розповів заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

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"По всій лінії, що б там не говорили зараз, що росіяни спробували в районі Куп’янська щось зробити, — це була відчайдушна спроба якось відтягнути наші сили з інших напрямків. Але в цілому вся ініціатива зараз на нашій стороні", — повідомив Гаврилов.

За його словами, це важливо для українських партнерів, особливо по лінії військових. Гаврилов каже, що вони розуміють усі виклики. Наразі є постійний обмін інформацією щодо ситуації на фронті.

"Важливо, що ми кожен день просуваємось. Десь на 100 метрів, десь — на кілометр. Кожен день ми вигризаємо нашу територію, ми вигризаємо першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати", — наголосив заступник міністра оборони.

Він зазначив, що всі розуміють, що Україна не використала свій повний ресурс, тому ніхто не сумнівається щодо продовження допомоги.

"Зрозуміло, що людям, які сидять в теплих приміщеннях, дивляться Інтернет і телебачення, хотілося б, щоб все відбувалося швидше, але реальність така, що треба враховувати те, що відбувається on the ground", — додав Гаврилов.

Нагадаємо, загальна кількість втрат російських окупантів станом на 22 липня становить 241 тисячу осіб. Також армія РФ продовжує втрачати танки, бронемашини та артилерійські системи.

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Додамо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що українські військові просуваються вперед на Таврійському напрямку. За його словами, Сили оборони системно вибивають російських окупантів з позицій.