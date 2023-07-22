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Вся ініціатива на фронті перейшла на сторону України, — Міноборони

22 липня 2023 14:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вся ініціатива на фронті перейшла на сторону України, — Міноборони
Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України. Бійці Збройних сил України просуваються щодня.

Про це розповів заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов

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"По всій лінії, що б там не говорили зараз, що росіяни спробували в районі Куп’янська щось зробити, — це була відчайдушна спроба якось відтягнути наші сили з інших напрямків. Але в цілому вся ініціатива зараз на нашій стороні", — повідомив Гаврилов.

За його словами, це важливо для українських партнерів, особливо по лінії військових. Гаврилов каже, що вони розуміють усі виклики. Наразі є постійний обмін інформацією щодо ситуації на фронті.

"Важливо, що ми кожен день просуваємось. Десь на 100 метрів, десь — на кілометр. Кожен день ми вигризаємо нашу територію, ми вигризаємо першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати", — наголосив заступник міністра оборони.

Він зазначив, що всі розуміють, що Україна не використала свій повний ресурс, тому ніхто не сумнівається щодо продовження допомоги.

"Зрозуміло, що людям, які сидять в теплих приміщеннях, дивляться Інтернет і телебачення, хотілося б, щоб все відбувалося швидше, але реальність така, що  треба враховувати те, що відбувається on the ground", — додав Гаврилов.

Нагадаємо, загальна кількість втрат російських окупантів станом на 22 липня становить 241 тисячу осіб. Також армія РФ продовжує втрачати танки, бронемашини та артилерійські системи.

Також ми писали, що бійці Збройних сил ЗСУ продовжують боротьбу проти російських окупантів. Так генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські військові працюють зі скидами.

Додамо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що українські військові просуваються вперед на Таврійському напрямку. За його словами, Сили оборони системно вибивають російських окупантів з позицій.

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