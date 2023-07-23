Вибухи у Запоріжжі. Фото ілюстративне: ДСНС

Вночі, 23 липня, у Запоріжжі лунають вибухи. Попередньо, в регіоні працює ППО. В Одесі також лунали вибухи. Ми зібрали усю інформацію на цей час.

Про вибухи у Запоріжжі повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Запоріжжі вночі 23 липня

Моніторингові канали 02:30 повідомили про вибухи у Запоріжжі. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Повітряна тривога в Україні вночі 23 липня

Мапа повітряних тривог в Україні виглядає наступним чином.

Нагадаємо, наразі на бойовому рейді в Чорному морі перебуває 10 ворожих кораблів, серед яких є й великі десантні. Проте ракетоносії залишилися у бухтах тимчасово окупованого Севастополя.

Ми писали, що військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України. Бійці Збройних сил України просуваються щодня. Про це розповів заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.