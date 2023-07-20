Взрывы в Запорожской области 20 июля: ночная атака врага

Бойцы ВСУ собирают вражеские дроны. Фото: Генштаб ВСУ

Ночью, 20 июля, из-за вражеской атаки по Украине в Запорожской области раздаются мощные взрывы. По предварительным данным, работает наше ПВО. Мы собрали всю важную информацию о взрывах в Запорожской области в этой статье по состоянию на данный момент.

О последних данных о взрывах сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Запорожской области ночью 20 июля

Ночью после часа ночи стало известно о взрывах в Запорожской области. Мониторинговые каналы сообщают о работе нашей ПВО.

Воздушная тревога в Украине ночью 20 июля

Карта воздушных тревог выглядит так:

По состоянию на сейчас:

Запорожская, Полтавская, Днепропетровская области — угроза применения баллистического вооружения.

Николаевская, Херсонская, Полтавская — БпЛА с южного направления.

Черниговщина, Сумщина — к вам "шахеды" с северо-восточного направления.

Напомним, в ночь на 19 июля враг снова атаковал Одесскую область. Для обстрела РФ использовала ракеты и дроны. Главными целями нападения стали портовые и критические инфраструктурные объекты.

Во время ночной атаки враг выпустил по Одесской области ракеты "Оникс", а также российская стратегическая авиация нанесла удар с помощью ракет Х-59 и Х-22. Кроме того, оккупанты запустили высокоточные ракеты типа "Калибр". Параллельно к югу россияне выпустили дроны Shahed-136.

Мы писали, что обстрелы Одессы демонстрируют стремление РФ ослабить Запад. Впрочем, несмотря на санкции, враг продолжает использовать вооружение, которое невозможно производить без иностранных компонентов.

Также мы писали, что во время массированной ночной атаки юга под удар попала и Николаевская область. Оккупанты ударили по рекреационной инфраструктуре Коблевской общины.