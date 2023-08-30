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Взрывы в Черкасской области: ракетный удар

30 августа 2023 04:42
обновлено: 04:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Черкасской области ночью 30 августа: ракетный удар
Взрывы ночью за городом. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Начинается вторая волна атаки РФ на территорию Украины — ракетный обстрел. В Черкасской области гремят взрывы ночью, 30 августа, угроза повторного удара.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Черкасской области ночью 30 августа

Обновлено 04:44. Взрывы в Черкасской области. Предварительно в регионе силы ПВО работают по ракетам.

Обновлено 04:46. В Украине упорно сохраняется воздушная тревога, есть опасность повторной атаки на регион.

Воздушная тревога в Украине, куда улетают ракеты. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:47. "Черкасщина все еще под угрозой поражения КР.
В области работает ПВО", — сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Источник: t.me/cherkaskaODA

Напомним, что воздушная тревога охватила значительную часть Украины, дойдя до Юга. Так, ночью, 30 августа, прогремели мощные взрывы в Одессе. Перед этим предупреждали о пусках "Калибров".

Также мы сообщали, что враг ночью, 30 августа, добрался и до украинской столицы. Так, вблизи Киева очень громко, раздаются взрывы — работает ПВО.

Добавим, что в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы ночью, 30 августа. Перед этим сообщали о движении БпЛА в направлении региона.

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