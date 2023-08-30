Вибухи в Черкаській області вночі 30 серпня: ракетний удар

Вибухи в Черкаській області: ракетний удар
Починається друга хвиля атаки РФ на територію України — ракетний обстріл. В Черкаській області гримлять вибухи вночі, 30 серпня, є загроза повторного удару.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Черкаській області вночі 30 серпня
Оновлено 04:44. Вибухи в Черкаській області. Попередньо в регіоні сили ППО працюють по ракетах.
Оновлено 04:46. В Україні вперто зберігається повітряна тривога, є небезпека повторної атаки на регіон.
Оновлено 04:47. "Черкащина все ще під загрозою ураження КР.
В області працює ППО", — повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Нагадаємо, що повітряна тривога охопила значну частину України, дійшовши до Півдня. Так, вночі, 30 серпня, пролунали потужні вибухи в Одесі. Перед цим попереджали про пуски "Калібрів".
Також ми повідомляли, що ворог вночі, 30 серпня, дістався й української столиці. Так, поблизу Києва дуже гучно, лунають вибухи — працює ППО.
Додамо, що в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи вночі, 30 серпня. Перед цим повідомляли про рух БпЛА в напрямку регіону.