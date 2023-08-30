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Вибухи в Черкаській області: ракетний удар

30 серпня 2023 04:42
оновлено: 04:54
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Черкаській області вночі 30 серпня: ракетний удар
Вибухи вночі за містом. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Починається друга хвиля атаки РФ на територію України — ракетний обстріл. В Черкаській області гримлять вибухи вночі, 30 серпня, є загроза повторного удару.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Черкаській області вночі 30 серпня

Оновлено 04:44. Вибухи в Черкаській області. Попередньо в регіоні сили ППО працюють по ракетах.

Оновлено 04:46. В Україні вперто зберігається повітряна тривога, є небезпека повторної атаки на регіон.

Повітряна тривога в Україні, куди летять ракети. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:47. "Черкащина все ще під загрозою ураження КР. 
В області працює ППО", — повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Джерело: t.me/cherkaskaODA

Нагадаємо, що повітряна тривога охопила значну частину України, дійшовши до Півдня. Так, вночі, 30 серпня, пролунали потужні вибухи в Одесі. Перед цим попереджали про пуски "Калібрів".

Також ми повідомляли, що ворог вночі, 30 серпня, дістався й української столиці. Так, поблизу Києва дуже гучно, лунають вибухи — працює ППО.

Додамо, що в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи вночі, 30 серпня. Перед цим повідомляли про рух БпЛА в напрямку регіону.

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