Взрывы в Черниговской области ночью 10 августа: вражеский обстрел

Взрывы в ночном городе. Иллюстративное фото: google.com

В Черниговской области раздаются взрывы ночью, 10 августа. Перед этим предупреждали об угрозе БпЛА в регионе.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Черниговской области ночью 10 августа

Обновлено 01:14. Гремят взрывы в Черниговской области.

Обновлено 01:17. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщает о повышенной опасности в области.

Источник: t.me/cherkaskaODA

Обновлено 01:19. В некоторых северных областях Украины по-прежнему сохраняется воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в ряде северных областей Украины ночью, 10 августа, есть угроза применения врагом ударных БПЛА. В Киевской, Черниговской, Полтавской и других областях объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что вечером, 9 августа, в Украине объявлена воздушная тревога. Из-за взлета бомбардировщика МиГ-31К предупреждают о ракетной опасности.