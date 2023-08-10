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Взрывы в Черниговской области: враг обстреливает регион

10 августа 2023 01:10
обновлено: 01:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Черниговской области ночью 10 августа: вражеский обстрел
Взрывы в ночном городе. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Черниговской области раздаются взрывы ночью, 10 августа. Перед этим предупреждали об угрозе БпЛА в регионе.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Черниговской области ночью 10 августа

Обновлено 01:14. Гремят взрывы в Черниговской области.

Обновлено 01:17. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщает о повышенной опасности в области.

Источник: t.me/cherkaskaODA

Обновлено 01:19. В некоторых северных областях Украины по-прежнему сохраняется воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в ряде северных областей Украины ночью, 10 августа, есть угроза применения врагом ударных БПЛА. В Киевской, Черниговской, Полтавской и других областях объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что вечером, 9 августа, в Украине объявлена воздушная тревога. Из-за взлета бомбардировщика МиГ-31К предупреждают о ракетной опасности.

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