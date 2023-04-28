Взрывы в Днепре и Николаеве. По предварительной информации, работает ПВО (дополняется)
28 апреля 2023 04:20
Срочная новость
Взрывы в Днепре и Николаеве. Предварительно работает ПВО.
Об этом сообщают местные СМИ.
Читайте также:
Об угрозе ракетной атаки предупреждают также в Киеве и Ровно.
4.36 Взрывы в Черкасской области. Предварительно работает ПВО.
4.42 Звуки взрывов в Киеве. Предварительно работает ПВО.
С 4:22 продолжается тревога по всей Украине. <br>Киеве взрывы.
4.56 Предупреждают о воздушной атаке в Черкасской области
(дополняется)