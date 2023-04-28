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Взрывы в Днепре и Николаеве. По предварительной информации, работает ПВО (дополняется)

28 апреля 2023 04:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Днепре и Николаеве. По предварительной информации, работает ПВО (дополняется)
Срочная новость
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Днепре и Николаеве. Предварительно работает ПВО.

Об этом сообщают местные СМИ.

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(дополняется)

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