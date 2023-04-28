Взрывы в Днепре и Николаеве. По предварительной информации, работает ПВО (дополняется)

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Взрывы в Днепре и Николаеве. Предварительно работает ПВО.

Об этом сообщают местные СМИ.

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4.42 Звуки взрывов в Киеве. Предварительно работает ПВО.

С 4:22 продолжается тревога по всей Украине. <br>Киеве взрывы.

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