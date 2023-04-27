"Є конкретна мета, ми маємо вийти на певні рубежі", — Гетьман про контрнаступ ЗСУ

Українські військовослужбовці 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ ведуть стрільбу з гаубиці Д30 на передовій, під час нападу Росії на Україну, поблизу міста Бахмут, Україна, 23 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Софія Гатілова

Воєнний аналітик Олексій Гетьман зазначив, що контрнаступ ЗСУ вже розпочався й завершиться деокупацією загарбаних Росією українських територій. Він наголосив, що ми маємо вийти на певні рубежі.

Про це Гетьман розповів в ексклюзивному інтервʼю Новини.LIVE.

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Український контрнаступ уже розпочався

За словами Гетьмана, як покращаться погодні умови, відбудеться фінальна частина нашого контрнаступу. Він наголошує, що контрнаступ уже почався, але він виглядає не так, як всі очікують — "танки Leopard, Abrams, Challenger — це буде вже фінал контрнаступу".

Воєнний аналітик наголошує, що контрнаступальні дії завершаться деокупацією, в чому також допомагає й партизанський рух.

"Контрнаступ — це не означає, що ми будемо рухатися на Схід до Тихого Океану, є певна мета, ми маємо вийти на певні рубежі. Ми вийшли, виконали задання цього контрнаступу, там зупинилися, почнемо приводити себе до ладу, рахувати втрати, поновлювати техніку — робити все необхідне й готуватися до наступного контрнаступу. Не можна за один контрнаступ звільнити всі наші території", — зазначає аналітик.

Також він додає, що етапи контрнаступу залежать від того, наскільки щільно буде чинити опір ворог.

Гетьман зазначає, що судячи з Харківської та Херсонської операцій, військове командування ЗСУ не очікувало, що зможуть так далеко просунутись.

"Це було викликане тим, що росіяни почали просто тікати. Тому планувати щось за нашим контрнаступом, що вже розпочався, дуже важко", — підсумував він.

Нагадаємо, що генерал-лейтенант запасу та засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів про майбутній контрнаступ ЗСУ. Він наголосив, що зараз військові готуються до нього.