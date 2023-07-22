Взрывы в Днепропетровской области ночью 22 июля: детали вражеской атаки

Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки
В Днепропетровской области ночью, 22 июля, местные жители слышат звуки взрывов. Предварительно в регионе работает ПВО.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Днепропетровской области ночью 22 июля
Обновлено 02:21. В Днепропетровской области прогремели взрывы. По предварительной информации, работают силы ПВО.
Обновлено 02:23. В настоящее время тревога сохраняется в ряде областей.
Напомним, что ночью, 22 июля, в ряде восточных и южных областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза удара беспилотников и применение противника баллистического вооружения.
Также мы писали, что вечером, 21 июля, в направлении Одесской области российские оккупационные войска совершили пуски ракет. В настоящее время в регионе продолжается воздушная тревога.
Также мы сообщали, что в Одесской области вторично через час в обед 21 июля объявили воздушную тревогу. Сообщается об активности стратегической авиации в Черном море.