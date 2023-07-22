Взрывы в Днепропетровской области ночью 22 июля: детали вражеской атаки

Взрывы в городе ночью. Иллюстративное фото: google.com

В Днепропетровской области ночью, 22 июля, местные жители слышат звуки взрывов. Предварительно в регионе работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Днепропетровской области ночью 22 июля

Обновлено 02:21. В Днепропетровской области прогремели взрывы. По предварительной информации, работают силы ПВО.

Обновлено 02:23. В настоящее время тревога сохраняется в ряде областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ночью, 22 июля, в ряде восточных и южных областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза удара беспилотников и применение противника баллистического вооружения.

Также мы писали, что вечером, 21 июля, в направлении Одесской области российские оккупационные войска совершили пуски ракет. В настоящее время в регионе продолжается воздушная тревога.

Также мы сообщали, что в Одесской области вторично через час в обед 21 июля объявили воздушную тревогу. Сообщается об активности стратегической авиации в Черном море.