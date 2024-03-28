Взрывы в Каменском – часть жителей без света
28 марта 2024 23:55
обновлено: 00:03
Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: Pravda Gerashchenko / Telegram
Взрывы в Каменском Днепропетровской области сейчас 28 марта раздаются во время воздушной тревоги. Громким звукам предшествовали пуски ракет на регион. В настоящее время часть жителей города сидит без света.
Об этом сообщает Общественное в Telegram.
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По данным местных СМИ, после взрывов в некоторых районах Каменского исчезло электроснабжение.
Перед этим воздушные силы предупреждали о ракете в направлении города.
Пока воздушная тревога продолжает распространяться по Украине, опасность продолжается.
Обновлено 00:02. В частности, издание сообщает о взрывах в Днепре.
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