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Взрывы в Каменском – часть жителей без света

28 марта 2024 23:55
обновлено: 00:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Каменском – часть жителей без света
Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: Pravda Gerashchenko / Telegram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Каменском Днепропетровской области сейчас 28 марта раздаются во время воздушной тревоги. Громким звукам предшествовали пуски ракет на регион. В настоящее время часть жителей города сидит без света.

Об этом сообщает Общественное в Telegram.

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Взрывы в Каменском 28 марта

По данным местных СМИ, после взрывов в некоторых районах Каменского исчезло электроснабжение.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Днепр"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Днепр"

Перед этим воздушные силы предупреждали о ракете в направлении города.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Пока воздушная тревога продолжает распространяться по Украине, опасность продолжается.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 28 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:02. В частности, издание сообщает о взрывах в Днепре.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Днепр"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Днепр"

Новость дополняется...

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