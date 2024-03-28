Взрывы в Каменском – часть жителей без света

Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: Pravda Gerashchenko / Telegram

Взрывы в Каменском Днепропетровской области сейчас 28 марта раздаются во время воздушной тревоги. Громким звукам предшествовали пуски ракет на регион. В настоящее время часть жителей города сидит без света.

Об этом сообщает Общественное в Telegram.

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Взрывы в Каменском 28 марта

По данным местных СМИ, после взрывов в некоторых районах Каменского исчезло электроснабжение.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Днепр"

Перед этим воздушные силы предупреждали о ракете в направлении города.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Пока воздушная тревога продолжает распространяться по Украине, опасность продолжается.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:02. В частности, издание сообщает о взрывах в Днепре.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Днепр"

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