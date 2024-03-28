Вибухи в Кам'янському — частина жителів без світла
28 березня 2024 23:55
оновлено: 00:03
Сильний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: Pravda Gerashchenko / Telegram
Вибухи в Кам'янському Дніпропетровської області зараз 28 березня лунають під час повітряної тривоги. Гучним звукам передували пуски ракет на регіон. Наразі частина жителів містечка сидить без світла.
Про це повідомляє Суспільне в Telegram.
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За даними місцевих ЗМІ, опісля вибухів в деяких районах Кам'янського зникло електропостачання.
Перед цим Повітряні сили попереджали про ракету в напрямку міста.
Наразі повітряна тривога продовжує ширитись Україною, небезпека триває.
Оновлено 00:02. Зокрема, видання повідомляє й про вибухи в Дніпрі.
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