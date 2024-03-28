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Вибухи в Кам'янському — частина жителів без світла

28 березня 2024 23:55
оновлено: 00:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Кам'янському — частина жителів без світла
Сильний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: Pravda Gerashchenko / Telegram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Кам'янському Дніпропетровської області зараз 28 березня лунають під час повітряної тривоги. Гучним звукам передували пуски ракет на регіон. Наразі частина жителів містечка сидить без світла.

Про це повідомляє Суспільне в Telegram.

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Вибухи в Кам'янському 28 березня

За даними місцевих ЗМІ, опісля вибухів в деяких районах Кам'янського зникло електропостачання.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Дніпро"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Дніпро"

Перед цим Повітряні сили попереджали про ракету в напрямку міста.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога продовжує ширитись Україною, небезпека триває.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 28 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:02. Зокрема, видання повідомляє й про вибухи в Дніпрі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Дніпро"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Дніпро"

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