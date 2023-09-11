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Взрывы в Херсоне: город под атакой РФ

11 сентября 2023 02:56
обновлено: 03:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Херсоне сегодня 11 сентября: город под атакой РФ
Взрыв в ночном городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня ночью, 11 сентября, местные жители слышали сильнейшие взрывы в Херсоне. В настоящее время воздушная тревога в области не объявлена.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Херсоне сегодня 11 сентября

Обновлено 03:02. Местные паблики проинформировали о взрывах в Херсоне. Пока неизвестно, что стало причиной этих событий, однако больше утром узнаем от официальных источников.

Обновлено 03:07. В настоящее время воздушная тревога наблюдается в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Мониторинговые каналы сообщают о БпЛА над "красными" областями, однако Воздушные силы пока не предоставляют никакой информации по этому поводу.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 11 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что вчера, 10 сентября, около часу ночи враг атаковал Киев беспилотниками. В городе были слышны взрывы. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки падение обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы.

Также мы сообщали, что вчера, 10 сентября, около 00:10, мониторинговые каналы сообщили о сильных взрывах на Черниговщине и Сумщине. По предварительным данным, в регионе сработала наша ПВО.

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