Последствия взрыва в ночном городе. Фото: google.com

Раздались взрывы в Кропивницком Кировоградской области ночью, 22 июля. По предварительной информации, работают силы ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Кропивницком ночью 22 июля

Обновлено 03:07. Взрывы прозвучали в Кропивницком. Предварительно работает ПВО в регионе.

Ранее сообщалось об угрозе ударных БПЛА в области.

Обновлено 03:09. В Украине продолжается воздушная тревога

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Днепропетровской области ночью, 22 июля, местные жители слышат звуки взрывов. Предварительно в регионе работает ПВО.

Также мы сообщали, что ночью, 22 июля, в ряде восточных и южных областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза удара беспилотников и применение противника баллистического вооружения.

Добавим, что вечером, 21 июля, в направлении Одесской области российские оккупационные войска совершили пуски ракет. В настоящее время в регионе продолжается воздушная тревога.