Вибухи в Кропивницькому: чим атакує ворог
Пролунали вибухи в Кропивницькому Кіровоградської області вночі, 22 липня. За попередньою інформацією, працюють сили ППО.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Кропивницькому вночі 22 липня
Оновлено 03:07. Вибухи прозвучали в Кропивницькому. Попередньо працює ППО в регіоні.
Раніше повідомлялось про загрозу ударних БпЛА в області.
Оновлено 03:09. Наразі в Україні триває повітряна тривога
Нагадаємо, що в Дніпропетровській області вночі, 22 липня, місцеві жителі чують звуки вибухів. Попередньо в регіоні працює ППО.
Також ми повідомляли, що вночі, 22 липня, в низці східних та південних областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза удару безпілотників та застосування ворогом балістичного озброєння.
Додамо, що ввечері, 21 липня, в напрямку Одеської області російські окупаційні війська здійснили пуски ракет. Наразі в регіоні триває повітряна тривога.