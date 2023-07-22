Наслідки вибухів у нічному місті. Фото: google.com

Пролунали вибухи в Кропивницькому Кіровоградської області вночі, 22 липня. За попередньою інформацією, працюють сили ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Кропивницькому вночі 22 липня

Оновлено 03:07. Вибухи прозвучали в Кропивницькому. Попередньо працює ППО в регіоні.

Раніше повідомлялось про загрозу ударних БпЛА в області.

Оновлено 03:09. Наразі в Україні триває повітряна тривога

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Дніпропетровській області вночі, 22 липня, місцеві жителі чують звуки вибухів. Попередньо в регіоні працює ППО.

Також ми повідомляли, що вночі, 22 липня, в низці східних та південних областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза удару безпілотників та застосування ворогом балістичного озброєння.

Додамо, що ввечері, 21 липня, в напрямку Одеської області російські окупаційні війська здійснили пуски ракет. Наразі в регіоні триває повітряна тривога.