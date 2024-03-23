Взрывы в Крыму сейчас 23 марта — сообщают об ущербе 10 ракет

Взрывы в Крыму — сообщают о сбитии 10 ракет
Взрывы во временно оккупированном Крыму раздались вечером в субботу, 23 марта. Ракеты массово летят в Севастополь.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Крыму 23 марта
По состоянию на 23:00, по данным местных пабликов, более 10 ракет были сбиты в небе над городом.
"Военные продолжают отбивать массированную атаку на город", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что осколки попали в пятиэтажку в районе Батумской улицы. Там повреждена газовая труба.
Кроме того, в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, степень повреждения уточняется.
Есть повреждения и в районе улицы Гранатной — прилет обломка в дом, повреждена газовая труба.
В районе Качинского шоссе обломок также попал в здание.
К слову, сирена воздушной тревоги звучит в Севастополе уже полтора часа.
Местные "власти" сообщают о ранениях женщины и ребенка.
Также сообщается, что сразу три крылатых ракеты Storm Shadow поразили здание в центре Севастополя.
Напомним, из-за сегодняшних взрывов на полуострове россияне перекрыли Крымский мост. Также с аэродрома Бельбек в воздух подняты истребители.
Добавим, воины ВСУ успешно выполняют боевые операции и тем самым усложняют ситуацию для РФ на море и в воздухе. Благодаря определенному комплексу мероприятий, Украина становится на путь к освобождению Крыма от российской оккупации, поэтому захватчики должны готовиться к дальнейшему сценарию.
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