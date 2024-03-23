Взрывы в Крыму сейчас 23 марта — сообщают об ущербе 10 ракет

Взрыв в Крыму. Фото: скриншот

Взрывы во временно оккупированном Крыму раздались вечером в субботу, 23 марта. Ракеты массово летят в Севастополь.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Крыму 23 марта

По состоянию на 23:00, по данным местных пабликов, более 10 ракет были сбиты в небе над городом.

"Военные продолжают отбивать массированную атаку на город", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что осколки попали в пятиэтажку в районе Батумской улицы. Там повреждена газовая труба.

Кроме того, в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, степень повреждения уточняется.

Есть повреждения и в районе улицы Гранатной — прилет обломка в дом, повреждена газовая труба.

В районе Качинского шоссе обломок также попал в здание.

К слову, сирена воздушной тревоги звучит в Севастополе уже полтора часа.

Местные "власти" сообщают о ранениях женщины и ребенка.

Также сообщается, что сразу три крылатых ракеты Storm Shadow поразили здание в центре Севастополя.

Напомним, из-за сегодняшних взрывов на полуострове россияне перекрыли Крымский мост. Также с аэродрома Бельбек в воздух подняты истребители.

Добавим, воины ВСУ успешно выполняют боевые операции и тем самым усложняют ситуацию для РФ на море и в воздухе. Благодаря определенному комплексу мероприятий, Украина становится на путь к освобождению Крыма от российской оккупации, поэтому захватчики должны готовиться к дальнейшему сценарию.