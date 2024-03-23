Вибухи в Криму зараз 23 березня — повідомляють про збиття 10 ракет

Вибух. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в тимчасово окупованому Криму пролунали ввечері у суботу, 23 березня. Ракети масово летять на Севастополь.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Криму 23 березня

Станом на 23:00, за даними місцевих пабліків, понад 10 ракет збито в небі над містом.

"Військові продовжують відбивати масовану атаку на місто", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що осколки влучили у п'ятиповерхівку в районі вулиці Батумської. Там пошкоджено газову трубу.

Крім того, в районі вулиці Руднєва ракета влучила у офісну будівлю, ступінь пошкодження уточнюється.

Є пошкодження і в районі вулиці Гранатної — приліт уламку у будинок, пошкоджено газову трубу.

В районі Качинського шосе уламок також влучив у будинок.

До слова, сирена повітряної тривоги звучить у Севастополі вже півтори години.

Місцева "влада" повідомляє про поранення жінки та дитини.

Нагадаємо, через сьогодніші вибухи на півострові росіяни перекрили Кримський міст. Також з аеродрому Бельбек в повітря підняті винищувачі.

Додамо, воїни ЗСУ успішно виконують бойові операції та цим ускладнюють ситуацію для РФ на морі та в повітрі. Завдяки певному комплексу заходів Україна стає на шлях до звільнення Криму від російської окупації, тож загарбники мають готуватися до подальшого сценарію.