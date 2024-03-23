Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вибухи в Криму — повідомляють про збиття 10 ракет arrow

Вибухи в Криму — повідомляють про збиття 10 ракет

23 березня 2024 23:24
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи в Криму зараз 23 березня — повідомляють про збиття 10 ракет
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи в тимчасово окупованому Криму пролунали ввечері у суботу, 23 березня. Ракети масово летять на Севастополь.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Вибухи в Криму 23 березня

Станом на 23:00, за даними місцевих пабліків, понад 10 ракет збито в небі над містом.

"Військові продовжують відбивати масовану атаку на місто", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що осколки влучили у п'ятиповерхівку в районі вулиці Батумської. Там пошкоджено газову трубу.

Крім того, в районі вулиці Руднєва ракета влучила у офісну будівлю, ступінь пошкодження уточнюється.

Є пошкодження і в районі вулиці Гранатної — приліт уламку у будинок, пошкоджено газову трубу.

В районі Качинського шосе уламок також влучив у будинок.

До слова, сирена повітряної тривоги звучить у Севастополі вже півтори години.

Місцева "влада" повідомляє про поранення жінки та дитини.

Нагадаємо, через сьогодніші вибухи на півострові росіяни перекрили Кримський міст. Також з аеродрому Бельбек в повітря підняті винищувачі.

Додамо, воїни ЗСУ успішно виконують бойові операції та цим ускладнюють ситуацію для РФ на морі та в повітрі. Завдяки певному комплексу заходів Україна стає на шлях до звільнення Криму від російської окупації, тож загарбники мають готуватися до подальшого сценарію.

Крим
вибух
повітряна тривога
ракети
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

16 березня 2024

17:15Голова МВС України розказав, що було ціллю окупантів в Одесі