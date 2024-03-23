Вибухи в Криму зараз 23 березня — повідомляють про збиття 10 ракет

Вибухи в Криму — повідомляють про збиття 10 ракет
Вибухи в тимчасово окупованому Криму пролунали ввечері у суботу, 23 березня. Ракети масово летять на Севастополь.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Криму 23 березня
Станом на 23:00, за даними місцевих пабліків, понад 10 ракет збито в небі над містом.
"Військові продовжують відбивати масовану атаку на місто", — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що осколки влучили у п'ятиповерхівку в районі вулиці Батумської. Там пошкоджено газову трубу.
Крім того, в районі вулиці Руднєва ракета влучила у офісну будівлю, ступінь пошкодження уточнюється.
Є пошкодження і в районі вулиці Гранатної — приліт уламку у будинок, пошкоджено газову трубу.
В районі Качинського шосе уламок також влучив у будинок.
До слова, сирена повітряної тривоги звучить у Севастополі вже півтори години.
Місцева "влада" повідомляє про поранення жінки та дитини.
Нагадаємо, через сьогодніші вибухи на півострові росіяни перекрили Кримський міст. Також з аеродрому Бельбек в повітря підняті винищувачі.
Додамо, воїни ЗСУ успішно виконують бойові операції та цим ускладнюють ситуацію для РФ на морі та в повітрі. Завдяки певному комплексу заходів Україна стає на шлях до звільнення Криму від російської окупації, тож загарбники мають готуватися до подальшого сценарію.
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