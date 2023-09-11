Взрывы в Кривом Роге: город отбивается от "шахедов"

Взрывы в городе ночью. Фото: google.com

Враг продолжает обстрел БПЛА мирных областей Украины. Сегодня, 11 сентября, взрывы прогремели в области. Там сейчас ПВО пытается сбить цели РФ.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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