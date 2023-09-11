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Взрывы в Кривом Роге: город отбивается от "шахедов"

11 сентября 2023 04:01
обновлено: 04:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Кривом Роге: город отбивается от "шахедов"
Взрывы в городе ночью. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Враг продолжает обстрел БПЛА мирных областей Украины. Сегодня, 11 сентября, взрывы прогремели в области. Там сейчас ПВО пытается сбить цели РФ.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 04:02. В Кривом Роге работают силы ПВО по целям врага. Перед этим сообщали о налете "шахедов" на Днепропетровскую область.

Обновлено 04:07. Сообщается о повторных взрывах в Кривом Роге.

Обновляется...

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