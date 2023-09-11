Взрывы в Кривом Роге: город отбивается от "шахедов"
11 сентября 2023 04:01
обновлено: 04:08
Взрывы в городе ночью. Фото: google.com
Враг продолжает обстрел БПЛА мирных областей Украины. Сегодня, 11 сентября, взрывы прогремели в области. Там сейчас ПВО пытается сбить цели РФ.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 04:02. В Кривом Роге работают силы ПВО по целям врага. Перед этим сообщали о налете "шахедов" на Днепропетровскую область.
Обновлено 04:07. Сообщается о повторных взрывах в Кривом Роге.
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