Взрывы в Кропивницком ночью 27 августа: ракетный обстрел

Взрывы в ночном городе. Фото: google.com

Россия снова терроризирует мирное население Украины ночью, 27 августа. Так, взрывы прозвучали в Кропивницком Кировоградской области, угроза нового удара сохраняется.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Кропивницком ночью 27 августа

Обновлено 04:31. В Кропивницком очень громко, предварительно, слышны звуки работы сил ПВО.

Обновлено 04:38. По всей территории Украины сохраняется воздушная тревога. Сохраняется угроза повторного удара ракет.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что громкие взрывы прогремели в Запорожье ночью, 27 августа, в результате атаки российских оккупантов. Также в области сохраняется воздушная тревога.

Также мы сообщали, что в Запорожской области почти час продолжалась воздушная тревога 26 августа. В регионе сообщалось об угрозе БпЛА. Людей призывали оставаться в укрытиях. Работало ПВО.

Добавим, что воздушная тревога ночью, 27 августа, охватила Украину, покраснели все области. Враг атакует ракетами, есть опасность удара.