Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Взрывы в Кропивницком: ракетный обстрел arrow

Взрывы в Кропивницком: ракетный обстрел

27 августа 2023 04:29
обновлено: 04:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Кропивницком ночью 27 августа: ракетный обстрел
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Россия снова терроризирует мирное население Украины ночью, 27 августа. Так, взрывы прозвучали в Кропивницком Кировоградской области, угроза нового удара сохраняется.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Кропивницком ночью 27 августа

Обновлено 04:31. В Кропивницком очень громко, предварительно, слышны звуки работы сил ПВО.

Обновлено 04:38. По всей территории Украины сохраняется воздушная тревога. Сохраняется угроза повторного удара ракет.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что громкие взрывы прогремели в Запорожье ночью, 27 августа, в результате атаки российских оккупантов. Также в области сохраняется воздушная тревога.

Также мы сообщали, что в Запорожской области почти час продолжалась воздушная тревога 26 августа. В регионе сообщалось об угрозе БпЛА. Людей призывали оставаться в укрытиях. Работало ПВО.

Добавим, что воздушная тревога ночью, 27 августа, охватила Украину, покраснели все области. Враг атакует ракетами, есть опасность удара.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 26 августа: авиакатастрофа в Житомирской области и возвращение детей с ВОТ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз