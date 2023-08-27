Взрывы в Кропивницком ночью 27 августа: ракетный обстрел

Взрывы в Кропивницком: ракетный обстрел
Россия снова терроризирует мирное население Украины ночью, 27 августа. Так, взрывы прозвучали в Кропивницком Кировоградской области, угроза нового удара сохраняется.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Кропивницком ночью 27 августа
Обновлено 04:31. В Кропивницком очень громко, предварительно, слышны звуки работы сил ПВО.
Обновлено 04:38. По всей территории Украины сохраняется воздушная тревога. Сохраняется угроза повторного удара ракет.
Напомним, что громкие взрывы прогремели в Запорожье ночью, 27 августа, в результате атаки российских оккупантов. Также в области сохраняется воздушная тревога.
Также мы сообщали, что в Запорожской области почти час продолжалась воздушная тревога 26 августа. В регионе сообщалось об угрозе БпЛА. Людей призывали оставаться в укрытиях. Работало ПВО.
Добавим, что воздушная тревога ночью, 27 августа, охватила Украину, покраснели все области. Враг атакует ракетами, есть опасность удара.