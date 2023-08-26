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В Запорізькій області лунають вибухи: загроза БпЛА

26 серпня 2023 22:14
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Валерія Пержун
редактор
В Запорізькій області лунають вибухи: загроза БпЛА
Термінова новина
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У Запорізькій області вже майже годину триває повітряна тривога. В регіоні повідомляють про загрозу БпЛА. Людей закликають залишатися в укриттях. Працює ППО. 

Про це повідомляє єРадар.

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"Просимо терміново прослідувати в укриття!", — наголосив голова ОВА Юрій Малашко.

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Скриншот повідомлення Юрія Малашка

У Повітряних Силах ЗСУ попередили про можливу атаку регіону дронами-камікадзе.

"Запорізька область — загроза застосування ударних БпЛА!", — інформує командування.

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Скриншот повідомлення ПС

Як повідомляє єРадар у Запоріжжі працює ППО.

"Запоріжжя відбивається", — інформує канал.

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Скриншот повідомлення єРадар

Нагадаємо, минулої доби окупанти нещадно обстріляли Запорізьку область: у поліції розповіли про наслідки.

Також у суботу, 26 серпня, росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі.

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