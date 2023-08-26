В Запорізькій області лунають вибухи: загроза БпЛА
У Запорізькій області вже майже годину триває повітряна тривога. В регіоні повідомляють про загрозу БпЛА. Людей закликають залишатися в укриттях. Працює ППО.
Про це повідомляє єРадар.
Що відомо про вибухи у Запоріжжі
"Просимо терміново прослідувати в укриття!", — наголосив голова ОВА Юрій Малашко.
У Повітряних Силах ЗСУ попередили про можливу атаку регіону дронами-камікадзе.
"Запорізька область — загроза застосування ударних БпЛА!", — інформує командування.
Як повідомляє єРадар у Запоріжжі працює ППО.
"Запоріжжя відбивається", — інформує канал.
Нагадаємо, минулої доби окупанти нещадно обстріляли Запорізьку область: у поліції розповіли про наслідки.
Також у суботу, 26 серпня, росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі.