Вибухи в Кропивницькому вночі 27 серпня: ракетний обстріл

Вибухи в нічному місті. Фото: google.com

Росія знову тероризує мирне населення України вночі, 27 серпня. Так, вибухи прозвучали в Кропивницькому Кіровоградської області, загроза нового удару зберігається.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Кропивницькому вночі 27 серпня

Оновлено 04:31. У Кропивницькому дуже гучно, попередньо, чути звуки роботи сил ППО.

Оновлено 04:38. Наразі по всій території України зберігається повітряна тривога. Зберігається загроза повторного удару ракет.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що гучні вибухи пролунали в Запоріжжі вночі, 27 серпня, внаслідок атаки російських окупантів. Також в області зберігається повітряна тривога.

Також ми повідомляли, що в Запорізькій області майже годину тривала повітряна тривога 26 серпня. В регіоні повідомляли про загрозу БпЛА. Людей закликали залишатися в укриттях. Працювало ППО.

Додамо, що повітряна тривога вночі, 27 серпня, охопила Україну, "почервоніли" всі області. Ворог атакує ракетами, є небезпека удару.