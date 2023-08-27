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Вибухи в Кропивницькому: ракетний обстріл

27 серпня 2023 04:29
оновлено: 04:49
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Кропивницькому вночі 27 серпня: ракетний обстріл
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Росія знову тероризує мирне населення України вночі, 27 серпня. Так, вибухи прозвучали в Кропивницькому Кіровоградської області, загроза нового удару зберігається.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Кропивницькому вночі 27 серпня

Оновлено 04:31. У Кропивницькому дуже гучно, попередньо, чути звуки роботи сил ППО.

Оновлено 04:38. Наразі по всій території України зберігається повітряна тривога. Зберігається загроза повторного удару ракет.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що гучні вибухи пролунали в Запоріжжі вночі, 27 серпня, внаслідок атаки російських окупантів. Також в області зберігається повітряна тривога.

Також ми повідомляли, що в Запорізькій області майже годину тривала повітряна тривога 26 серпня. В регіоні повідомляли про загрозу БпЛА. Людей закликали залишатися в укриттях. Працювало ППО. 

Додамо, що повітряна тривога вночі, 27 серпня, охопила Україну, "почервоніли" всі області. Ворог атакує ракетами, є небезпека удару.

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