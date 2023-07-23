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Потужні вибухи в Одесі: деталі ворожої атаки

23 липня 2023 01:00
оновлено: 01:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи в Одесі вночі 23 липня: деталі ворожої атаки
Наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 23 липня, в Одесі місцеві жителі чують звуки вибухів. Попередньо, в регіоні працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Одесі вночі 23 липня

Моніторингові канали повідомляють, що близько першої години ночі в Одесі лунають вибухи.  

Зазначається, що по регіону ворог вдарив крилатими ракетами "Калібр" та протикорабельними ракетами "Онікс".

Повторні вибухи в Одесі

01:13:

Повітряні сили України повідомляють, що зафіксовано повторний пуск Х-22 в напрямку Одеської області.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram закликає одеситів зберігати інформтишу та не залишати укриття.

"Жителі всієї області, лишаємося в укриттях до відбою! Не знімайте роботу ППО та не викладайте це у соцмережі! Не допомагайте ворогу!" — пише чиновник.

Тим часом кримські пабліки наввипередки постять відео пусків ракет з Севастополя по Одесі.

Нагадаємо, наразі на бойовому рейді в Чорному морі перебуває 10 ворожих кораблів, серед яких є й великі десантні. Проте ракетоносії залишилися у бухтах тимчасово окупованого Севастополя.

Ми писали, що військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України. Бійці Збройних сил України просуваються щодня. Про це розповів заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов. 

Також ми писали, що під час військових навчань у морі росіяни відпрацювали атаку протикорабельними ракетами. Замість мішені вони використали український корвет "Тернопіль", який захопили у березні 2014 року у Криму.

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