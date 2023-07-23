Вибухи в Одесі вночі 23 липня: деталі ворожої атаки

Наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС

Вночі, 23 липня, в Одесі місцеві жителі чують звуки вибухів. Попередньо, в регіоні працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Одесі вночі 23 липня

Моніторингові канали повідомляють, що близько першої години ночі в Одесі лунають вибухи.

Зазначається, що по регіону ворог вдарив крилатими ракетами "Калібр" та протикорабельними ракетами "Онікс".

Повторні вибухи в Одесі

01:13:

Повітряні сили України повідомляють, що зафіксовано повторний пуск Х-22 в напрямку Одеської області.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram закликає одеситів зберігати інформтишу та не залишати укриття.

"Жителі всієї області, лишаємося в укриттях до відбою! Не знімайте роботу ППО та не викладайте це у соцмережі! Не допомагайте ворогу!" — пише чиновник.

Тим часом кримські пабліки наввипередки постять відео пусків ракет з Севастополя по Одесі.

Нагадаємо, наразі на бойовому рейді в Чорному морі перебуває 10 ворожих кораблів, серед яких є й великі десантні. Проте ракетоносії залишилися у бухтах тимчасово окупованого Севастополя.

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