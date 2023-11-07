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Взрывы в оккупированном Крыму — власти написали о последствиях

7 ноября 2023 03:41
обновлено: 03:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в оккупированном Крыму — власти написали о последствиях
Сильные взрывы в ночном городе. Фото: syriahr.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы во временно оккупированном Крыму во вторник, 7 ноября, прогремели около 3:00. Российское ПВО якобы сбило пять беспилотников.

Об этом сообщает глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев.

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Взрывы в Крыму 7 ноября

По информации гауляйтера Севастополя, в городе работает система ПВО, сбившая пять БПЛА. Все соответствующие службы работают.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы оккупационной администрации Севастополя Михаила Развожаева
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы оккупационной администрации Севастополя Михаила Развожаева

Однако сначала о взрывах во временно оккупированном Крыму, а именно у аэродрома Бельбек Бахчисарайского района, сообщили СМИ очевидцы. Звуки были такой силы, что срабатывала сигнализация машин.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крымский ветер"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крымский ветер"

В свою очередь в это время паблик "Николаевский Ванек" предупредил об угрозе БпЛА в Сакском районе Крыма.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Напомним, что в результате атаки ВСУ на основное ремонтное предприятие ЧФ РФ во временно оккупированном Крыму, вероятно, повреждено военно-морское судно. Эксперты оценили нанесенный ущерб.

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