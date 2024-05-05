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Взрывы в Полтаве — россияне попали в гражданскую инфраструктуру города

5 мая 2024 18:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Взрывы в Полтаве — россияне попали в гражданскую инфраструктуру города
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в воскресенье, 5 мая, обстреляли Полтаву. Враг попал в гражданскую инфраструктуру города.

Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин в Telegram.

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Обстрел Полтавы 5 мая

"Враг попал по гражданской инфраструктуре. Ракетный удар повредил элеватор в Полтавской общине", — говорится в сообщении.

По словам Пронина, к счастью, никто не пострадал.

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Скриншот поста Пронина

Напомним, днем в Полтаве раздался взрыв. В городе и области была объявлена воздушная тревога, а граждан предупреждали о ракетной опасности.

Также мы писали, что россияне ударили по центральной части Харькова. Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание произошло в Шевченковском районе Харькова.

В результате атаки по Харькову погибла собака, его хозяина госпитализировали. В общей сложности известно о 14 раненых в городе.

обстрелы
Полтава
оккупанты
война в Украине
ракетный удар

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