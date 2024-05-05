Вибухи в Полтаві — росіяни влучили у цивільну інфраструктуру міста
Російські війська в неділю, 5 травня, обстріляли Полтаву. Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру міста.
Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін у Telegram.
Обстріл Полтави 5 травня
"Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді", — йдеться у повідомленні.
За словами Проніна, на щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, вдень у Полтаві пролунав вибух. У місті та області було оголошено повітряну тривогу, а громадян попереджали про ракетну небезпеку.
Також ми писали, що росіяни вдарили по центральній частині Харкова. Голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання відбулося в Шевченківському районі Харкова.
Внаслідок атаки по Харкову загинув собака, його господаря ушпиталили. Загалом відомо про 14 поранених в місті.
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